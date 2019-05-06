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Kadıköy'de tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Boşanma sürecinde olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı, yakalandı.

DHA | 06.05.2019 - 15:30..
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Kadıköy Kızıltoprak İstasyon Caddesi’nde yaşayan evli Billur Cucur ve Turgay Cucur, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olay ise valizini alarak binadan uzaklaşan zanlının apartman görevlisini aramasıyla ortaya çıktı.

Kadıköy'de tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

BOŞANMA ARİFESİNDEKİ EŞİYLE TARTIŞIP ÖLDÜRDÜ

Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin tartışma sırasında Turgay Cucur'un eşi Billur Cucur’u bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

KAPICIYI ARAYARAK HABER VERDİ

Turgay Cucur, olayın ardından valizini alarak binadan uzaklaştı. Turgay Cucur, bir süre sonra apartmanın kapıcısını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.

Kadıköy'de tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

ZANLI YAKALANDI

Bunun üzerine apartman görevlisi polisi arayarak, durumu bildirdi. Cinayetin ortaya çıkması ile birlikte polis, olayın yaşandığı dairede inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Billur Cucur’un cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Turgay Cucur Sarıyer’de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Kadıköy'de tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

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