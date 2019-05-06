Kadıköy'de tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

Kadıköy Kızıltoprak İstasyon Caddesi’nde yaşayan evli Billur Cucur ve Turgay Cucur, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olay ise valizini alarak binadan uzaklaşan zanlının apartman görevlisini aramasıyla ortaya çıktı.
BOŞANMA ARİFESİNDEKİ EŞİYLE TARTIŞIP ÖLDÜRDÜ
Boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin tartışma sırasında Turgay Cucur'un eşi Billur Cucur’u bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
KAPICIYI ARAYARAK HABER VERDİ
Turgay Cucur, olayın ardından valizini alarak binadan uzaklaştı. Turgay Cucur, bir süre sonra apartmanın kapıcısını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi.
ZANLI YAKALANDI
Bunun üzerine apartman görevlisi polisi arayarak, durumu bildirdi. Cinayetin ortaya çıkması ile birlikte polis, olayın yaşandığı dairede inceleme yaptı.
İncelemelerin ardından Billur Cucur’un cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, Turgay Cucur Sarıyer’de polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.