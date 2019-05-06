Kadıköy'de tartıştığı eşini defalarca bıçakladı

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Ülkelere göre oruç tutma süreleri açıklandı

Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında oruç tutma süreleri belli oldu. Buna göre kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak bazı dilimlerde saatler arttı.