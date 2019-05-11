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Kadıköy'de temizlik işçileri rezidansta mahsur kaldı

Kadıköy’de 23 katlı bir rezidansın dış cephe temizliğini yapan işçilerin altındaki iskele düşünce, iki işçi 16'ıncı katta asılı kaldı. İşçileri itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 11.05.2019 - 13:11..
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İstanbul'un Kadıköy ilçesi Merdivenköy Mahallesi'ndeki 23 katlı bir rezidansta dış cephe temizliği yapıldı.

Bu sırada temizliği yapan iki işçinin üzerinde durduğu iskele zemine düştü.

GÖRENLER HEMEN EKİPLERE HABER VERDİ

İskelenin düşmesi sonucu iki temizlik işçisi binanın 16'ıncı katında asılı kaldı. Havada asılı kalan işçileri görenler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 işçi 16. katta asılı kaldı İZLE

AYAĞINI İTFAİYE ARACININ MERDİVENİNE SIKIŞTIRDI

İtfaiye ekipleri, binanın camlarını kırarak asılı kalan işçileri içeri doğru çekti. O sırada itfaiye aracının merdivenine ayağını sıkıştırmasıyla yaralanan bir işçiye de sağlık ekipleri müdahale etti.

Kadıköy'de temizlik işçileri rezidansta mahsur kaldı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından iki işçi de asılı kaldıkları yerden kurtarıldı. Ambulansa bindirilerek hastaneye götürülen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kadıköy'de temizlik işçileri rezidansta mahsur kaldı

Kadıköy'de temizlik işçileri rezidansta mahsur kaldı

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