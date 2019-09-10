Kadıköy'de terör estiren zanlıya 70 yıl hapis

İstanbul Kadıköy’de 22 Ekim 2018 tarihinde önüne geleni bıçaklayarak 5’i ağır 11 kişiyi yaralayan Ali Kardaş’ın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.
"PİŞMANIM"
Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Kardaş cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Kardaş, “Pişmanım.” dedi.
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70 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ali Kardaş’ı 5 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 65 yıl hapis cezasına çarptırdı. 2 müştekiye yönelik "nitelikli yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası alan Kardaş, 4 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl hapisle cezalandırıldı.
Toplamda 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verildi.