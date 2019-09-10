Kadıköy'de terör estiren zanlıya 70 yıl hapis

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İran'da kendini yakan kadın taraftar hayatını kaybetti

Kadınların stadyumlara girişinin yasak olduğu İran'da, mahkemenin vermiş olduğu cezayı protesto etmek için kendini ateşe veren Seher Hudayari, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.