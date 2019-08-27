Kadıköy'de üç metreden düşen yaşlı adam yaralandı

İstanbul Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokağı'nda, binanın arka bahçesinden yardım çığlıklarına uyanan apartman sakinleri polise haber verdi.

3 METREDEN DÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın arka bahçesine yaklaşık 3 metreden düşerek yaralandığı anlaşılan Yusuf Köksal'ı kurtarmak için yanına indi. Sağlık ekipleri ise yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından sedyeye aldı.

EKİPLER KURTARIP HASTANEYE KALDIRDI

Köksal, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ve merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa alınan Köksal, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.













