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Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrencileri karşılamak için atılan simitler, tepkilere neden oldu.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 18:58..
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Öğrencilerin yaz tatili sona erdi.

18 milyon öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı.

Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir sürprizle karşı karşıya kaldı.

SİMİTLER HEBA OLDU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrenciler, simit atılarak karşılandı.

Yere atılan onlarca simit, temizlik görevlileri tarafından daha sonra temizlense de sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

HER YIL AYNI MANZARA

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim yılının ilk gününde, okula giriş yapan ve çömez denilen öğrencilerin üzerine her yıl simit atılıyor.

Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni öğrenciler simit atarak karşılandı VİDEO

Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı

Kadıköy'de yeni öğrenciler simit atılarak karşılandı

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