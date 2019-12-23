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Kadıköy'de zincirleme kaza sonrası kavga

D-100 karayolu üzerindeki trafik kazasını izlemek isteyen 5 sürücü, zincirleme trafik kazasına sebep oldu.

DHA | 23.12.2019 - 09:06..
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Kadıköy, D-100 karayolu üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 UV 5981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bostancı Köprüsü'ndeki yaya geçidinin direğine çarptı.

Bu esnada aynı istikamette ilerleyen 5 sürücü, önlerinde meydana gelen kazayı izlerken birbirlerine çarparak zincirleme trafik kazasına neden oldu.

SÜRÜCÜLER TARTIŞMAYA BAŞLADI

Yapılan ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle sürücülerin, kendi aralarında sözlü olarak tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, olaya polis ekipleri müdahale etti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kazaya karışan otomobiller emniyet şeridine çekilirken, kavga eden sürücülerin ise birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Öte yandan, yaya geçidindeki direğe çarparak hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı

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