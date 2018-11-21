taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3308
Euro
6.0831
Altın
1229.67
Borsa
92707.95
Gram Altın
210.256

Kadıköy’deki bıçaklı dehşete 165 yıl hapis istemi

Kadıköy'de 11 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Ali K. hakkında, 11 kez “kasten öldürmeye teşebbüs etme” suçundan 165 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İHA | 21.11.2018 - 17:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kadıköy’de önüne geleni bıçaklayarak 5’i ağır 11 kişiyi yaralayan Ali K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 kişi müşteki olarak yer aldı.

Kadıköy İnönü Caddesi’nde 22 Ekim tarihinde saat 19.30 sıralarında şüpheli Ali K.’nın bir kasaba giderek işyeri sahibi A.Y.’ye amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu, A.Y.’nin söz konusu kişinin numarasını bilmediğini söylemesi üzerine elindeki bıçakla A.Y.’yi karnından, aynı işyerinin diğer sahibi M.Y.’yi de göğsünden bıçakladığı anlatıldı.

Kadıköy’deki bıçaklı dehşete 165 yıl hapis istemi VİDEO


ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Bu sırada iş yerine alışveriş için gelen T.A.’yı boynun bıçaklayarak iş yerinden çıktığı ve cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken yanından geçen A.Ö.’yü karnından, H.S.’yi kolundan ve göğsünden, Ş.P.’yi karnından bıçakladığı belirtildi. Ş.P. isimli adamı bıçakladığını gören A.Ö. isimli kişinin tepki göstermesi üzerine şüphelinin bıçağı A.Ö.’nün yüzüne doğru salladığı, göz ve şakak kısmından yaraladığı kaydedildi. Şüphelinin daha sonra yoldan geçen M.E.P.’nin kalbine doğru birden fazla kez bıçak salladığı, kolundan yaraladığı, H.E.’yi belinden, M.Y.’yi iki kez boynundan, İ.Y.’yi ise sağ uyluk kısmından yaraladığı belirtildi.
Hayati bölgelerini hedef alarak bıçaklamış

Durumun emniyete bildirilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheliyi olay yerinin yakınında çimenlik bölgede oturur vaziyette, bıçağı toprağa saplamış halde yakaladıkları anlatıldı. Müştekilerden Ş.P., T.A., M.Y., A.Y. ve H.S.’nin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandıkları kaydedildi. İddianamede, şüphelinin müştekileri hayati bölgelerini hedef alarak bıçakladığı vurgulandı.
Şüpheli Ali K.’nın her bir müştekiye yönelik olarak ayrı ayrı 11 kez ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği Anadolu 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirse, şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kadıköy’deki bıçaklı dehşete 165 yıl hapis istemi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kadıköy Sahrayı Cedit mahallesi İnönü Caddesi’nde 22 Ekim tarihinde Ali K. isimli şahıs, elindeki bıçakla önüne gelene saldırarak 11 kişiyi yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Ali K., “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 25 Ekim’de tutuklanarak cezaevinden gönderilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında patlama

130
İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

İzmir Barosu'ndan AİHM'nin Demirtaş kararına destek

96
CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

CHP işi gazete yoluyla seçmen aşağılamak

140
BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

BM'de 500 bin dolarlık seyahat istifa getirdi

41
Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

134
'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

'Atatürk ilah değildir' diyen kadının annesi kovuldu

295
Makas atan sürücü bir can aldı

Makas atan sürücü bir can aldı

165
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir