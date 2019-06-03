Kadıköy'deki mazgal hırsızı Afgan çıktı

Kadıköy Göztepe'de bir apartman önüne gelen bir şahıs mazgalları çalmış, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansımıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntülerin inceledikten sonra hırsızlığı yapan şahsın Afgan uyruklu N.M.A. isimli şahıs olduğunu belirledi.
Kadıköy'deki mazgal hırsızı kameraya yakalandı VİDEO
TUTUKLANDI
Ekipler Kadıköy Fikirtepe'de yaptığı operasyon sonrası mazgal hırsızlığını gerçekleştiren Afgan şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.