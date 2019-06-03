1 Hafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Çalıştığı fabrikanın vardiyasına kullandığı hafif ticari araçla giden şahıs, işçi taşıyan otobüsle çarpıştı.

2 Kadıköy'deki mazgal hırsızı Afgan çıktı İlçede bir apartman önündeki mazgallar çalınmıştı. Çalınan mazgalları bir Afgan şahsın çaldığı ve cezaevine gönderildiği emniyet birimleri tarafından duyuruldu.

3 Mısır’da dünyanın en uzun iftar sofrası kuruldu Ülkede 3 bin 189 metre uzunluğundaki 7 bin kişilik sofra, dünyanın en uzun iftar sofrası oldu.

4 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı Kılıçdaroğlu, bayram mesajı yayınlayarak, herkesin bayramı coşkuyla kutlamasını istedi.

5 Erdoğan'dan bayram mesajı Tüm Türkiye'nin bayramını kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi içinde bulunduğu cendereden çıkaracaklarını söyledi.

6 Tatil yolunda 3 günlük acı tablo: 26 ölü 266 yaralı Trafik ekiplerinin tatilcilere yaptığı uyarılara rağmen bayram tatilinin 3. gününde 26 kişi öldü 266 kişi ise yaralandı.