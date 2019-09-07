Kadıköy'ü renklendiren festival

Kadıköy'ün duvarları, mural sanatıyla renkleniyor. Düzenlenen festivale 6 yabancı ve 1 yerli sanatçı katılıyor.

FESTİVAL 14 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

14 Eylül’e kadar sürecek festivalin ilk etabı Moda, Rasimpaşa ve Koşuyolu’nda, farklı sanatçıların çalışmalarıyla başladı. Kadıköy sokaklarını renklendiren resimler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

ÇİZİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bina cephelerine ve kaldırımlara yapılan resimler ise havadan görüntülendi.

Festival kapsamında bugüne kadar Endonezya’dan WD (Wild Drawing) Rasimpaşa, Kırkahvesi Sokak'ta bulunan duvara ay çiçekleri koklayan kız çocuğunu; Türkiye’den Axel Mengü, Koşuyolu Caddesi’nde fil avcılığı ile mücadele mesajı ile ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’ resmini; Fransa’dan Zag & Anje, Moda merdivenlerine usta oyuncu Gülriz Sururi’nin portresini; Portekiz’den Mr. Dheo & Pariz One iklim elçisi Greta Thunderberg’in portresini çizdi.

İspanya’dan Carlos Callizo, Hasırcıbaşı Caddesi'nde; Ukrayna’dan Sasha Korban, Caferağa Cem Sokak'ta; Kolombiya’dan Vertigo Graffiti de Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde resimler çizdi.

Kadıköy'deki duvarları ve kaldırımları süsleyen resimler VİDEO



KADIKÖYLÜLER BEĞENDİ

Kadıköy'de yaşayanlar, birçok yerde hayata geçirilen projenin İstanbul’un güzelliğini daha bir güzellik kattığını belirtti.