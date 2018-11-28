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Kadıköy'de yolcusuna saldıran minibüsçü gözaltında

Kadıköy-Pendik hattında çalışan minibüs sürücüsü, yolculara hakaret ettiği ve bir kadını tartakladığı için gözaltına alındı.

AA | 28.11.2018 - 07:53..
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Kadıköy'de yolcusuna saldıran minibüsçü gözaltında

Kadıköy istikametinde seyir halinde olan S.A (30) idaresindeki minibüste, yolcularla sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında sürücü, yolculara hakaret etti ve bir kadını tartakladı.

Saldırıya uğrayan yolcu T.P.Ö (49), Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne gelerek sürücüden şikayetçi oldu.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Bunun üzerine çalışma başlatan Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakaladı.

"ÇOK HIZLI GİDİYORDU"

Şikayetçi kadın T.P.Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 08.30'da minibüse bindiğini ifade ederek, "Çok hızlı bir şekilde Kadıköy'e doğru ilerliyordu. Göztepe'yi geçtikten sonra sürücü, sigara yaktı. Yolcular buna itiraz etti. Daha sonra ticari bir taksiyi sıkıştırdı. Taksi sürücüsü kornaya basınca yine ani fren yaptı. Bazı yolcular 'panik butonuna basın' dedi. Sürücü kapıları kapatarak hızla taksinin peşinde bir süre daha gitti. Durduktan sonra iki üniversiteli öğrenci ve bir yolcuya 'Siz mi bastınız? Görürsünüz şimdi.' diyerek üzerlerine yürüdü. Herkes korkarak panik içerisinde aşağıya indik. Ben de işe gidecektim. Sürücü de aşağı inerek bana ağza alınmayacak hakaretlerde bulunarak başıma vurdu ve hemen oradan uzaklaştı." dedi.

Kadıköy'de yolcusuna saldıran minibüsçü gözaltında VİDEO

Kadıköy'de yolcusuna saldıran minibüsçü gözaltında

Kadıköy'de yolcusuna saldıran minibüsçü gözaltında

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