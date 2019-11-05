Kadın astsubayların gerçeği aratmayan eğitim süreci

Yurt içinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma teşkilatının kahraman birer neferi olarak görev yapmayı arzulayan kadın astsubay adayları, Kırşehir'deki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi'nde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ZORLU EĞİTİM

Gece gündüz fark etmeden her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilecek şekilde eğitilen kadın astsubay adayları; tabanca ve uzun namlulu silahlarla atış, yakın dövüş teknikleri, intikal ve tatbikat gibi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

ARALARINDA ANNELER DE VAR

Aralarında annelerin de bulunduğu astsubay adayları, erkek meslektaşları kadar başarılı atışları ve kullandıkları dövüş teknikleriyle suçlulara korku salıyor.

KAMUFLAJ TEKNİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Astsubay adayları, bazı eğitimler öncesinde komutanları tarafından adeta süslenir gibi yüzleri boyanarak arazideki operasyonlarda kamuflaj tekniklerini de öğreniyor.

"DEVLETİN HALKINI KUCAKLADIĞI ŞEFKATLİ KOLU"

Kadın astsubay adaylarının eğitimlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Takım Komutanı Teğmen Özlem Gören, şunları kaydetti: "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde eğitim ve öğretim gören kursiyerler, bu dönemde Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Atış ve Tatbikat Eğitim Merkezi'nde tek er muharebe, mekanik nişancılık ve atış eğitimi olmak üzere birer hafta süreyle doğa ve arazi şartlarında eğitim görmektedirler. Bu eğitimleri bütün astsubay adayları cinsiyet ayrımı olmaksızın almaktadırlar. Burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan astsubay adaylarımız, bir sonraki safhada akademik eğitimlerine devam edeceklerdir.

Gören, memleketin her yerinde görev yaptıklarını vurgulayarak, jandarmanın "devletin halkını kucakladığı şefkatli kolu" olduğunu kaydetti.