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Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Avukat İbrahim Karslı, İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'ndeki etek skandalını protesto etmek için etek giyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Merkezi | 31.05.2019 - 10:58..
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İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin olması gerekenden 15 santimetre kısa olduğunu iddia etmişti.

Avukat İbrahim Karslı, bu duruma etek giyerek tepki gösterdi.

"PROTESTO EDİYORUM, ETEKLE DEĞİL ETİKLE"

CHP'li Avukat Karslı, "Çok şükür adliyede tacize uğramadan bugün de eve ulaşabildik. Adaleti etek boyuna indirenleri, kadını aşağılayanları protesto ediyorum. Etekle değil etikle." notunu düştü.

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

Avukat Karslı, CHP'nin eski Darıca Meclis üyeliği görevini yürütmüştü

O HAKİM AÇIĞA ALINDI, TEPKİLER SÜRÜYOR

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin kısa olduğu gerekçesiyle itiraz etmişti. Tepkiler çığ gibi büyürken, "Etek boyunuz çok kısa" diyen İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, HSK tarafından açığa alındı.

Avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması

Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto

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