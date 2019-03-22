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Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı 192 lira

Samsun'da bir kadın dilencinin üzerinden 192 lira para çıktı. İşin daha ilginç yanı ise paranın yalnızca 3 saatte kazanılmış olması oldu.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 21:31..
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Samsun'da çocuklarıyla birlikte dilenerek vatandaşların duygularını istismar eden yerli ve yabancı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir kadın dilencinin üzerinden 3 saatlik hasılat olarak 192 lira para çıktı.

Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı 192 lira

DİLENCİ OPERASYONU

Samsun Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığının organizesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri İlkadım ve Canik ilçesinin birçok noktasında çocuklarıyla dilenen başta yabancı uyruklu dilencilere karşı operasyon gerçekleştirildi.

Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı 192 lira


3 SAATTE 192 LİRA

Ekiplerce toplamda 19 dilenci yakalanırken bunların 4’ünün yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Ekiplerce yakalanan dilenciler idari işlemleri yapılmak üzere Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığına ait dilenci toplama merkezine götürüldü. Burada üst aramasından geçirilen dilencilerden bir tanesinin ise üzerinden çıkan para şaşırttı. Ekiplerinden dakikalarca süren para saymasının ardından kadın dilencinin üzerinden 3 saatlik hasılatı olarak 192 lira para çıktığı belirlendi.

Kadın dilencinin 3 saatlik hasılatı 192 lira VİDEO


"MAŞALLAH TEKEL GİBİ

Üst aramasından geçirilen erkek dilencinin üzerinden çıkanlar ise yine şaşırttı. Üzerinden 3 paket sigara çıkan dilenciye ise zabıta, "Maşallah tekel bayisi gibi geziyorsun" şeklinde cevap verdi. Yakalanan dilencilere 153'er lira idari para cezası uygulandı.

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