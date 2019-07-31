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Kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında tokatladı

Maltepe’de otobüs durağında bekleyen bir kadın, erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen şahsa art arda tokat attı. Sokak ortasında kadının saldırdığı adam, kendisini savunmakla yetindi.

İHA | 31.07.2019 - 09:58..
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Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin adresi, İstanbul Maltepe...

Otobüs durağında bekleyen bir kadın ile yanındaki erkek arkadaşı olduğu değerlendirilen kişi arasında, bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Maltepe’de kadın, erkek arkadaşını sokak ortasında tokatladı ViDEO

ADAM SAKİNLİĞİNİ KORUDU

Kadın, tartıştığı adama herkesin içerisinde tokat attı, sırtına vurdu. Kadının sokak ortasında art arda vurduğu adam sakinliğini koruyarak, kendisini savunmakla yetindi. Daha sonra adamın oradan uzaklaşmasıyla, tartışma sonlandı.

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