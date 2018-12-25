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Eşini yanarak ölmekten kurtaran kadın: Allah korudu

Ağrı'da oturdukları evde meydana gelen yangında mahsur kalan Ahmet Alkan, o esnada komşu ziyaretinden dönen eşi Fatoş Alkan tarafından alevlerin içerisinden çıkartıldı.

DHA | 25.12.2018 - 10:36..
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Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Alkan ailesine ait müstakil evde, 22 Aralık günü belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Hasta olan baba Ahmet Alkan'ın uyuduğu evdeki yangın, kısa sürede büyüdü.

DÜŞÜNMEDEN ALEVLERİN ARASINA ATLADI

Bu sırada komşu ziyaretinden dönen Fatoş Alkan, evlerinden yükselen alevleri görünce büyük korku yaşadı. Fatoş Alkan; çocukları Kağan, Berkan ve Efe'nin  olmadığını bildiği evde hasta olan eşini dışarda göremeyince, düşünmeden alevlerin arasına daldı.

Salonda dumandan baygınlık geçiren eşini bulan Fatoş Alkan, sürükleyerek dışarı çıkarmayı başardı. Eşini alevlerin arasından kurtaran kahraman kadın, evini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Eşini yanarak ölmekten kurtaran kadın: Allah korudu

"ALLAH KORUDU EŞİM YANMAKTAN KURTULDU"

Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) Derneği'nin kendilerine verdiği konteynerde eşi ve çocuklarıyla yaşam mücadelesi veren Fatoş Alkan, "Komşudan dönüyordum, evimden alevlerin çıktığını gördüm. Hemen koşarak geldim, eşim odada hasta uyuyordu. İçeriye girdiğimde eşim salona kadar gelmiş, sonra dumandan etkilenerek bayılmıştı, müdahale ettim eşimi alevlerin arasından çıkardım. Allah korudu eşim yanmaktan kurtuldu, bu duruma şükrediyorum" dedi.

Eşini yanarak ölmekten kurtaran kadın: Allah korudu

KIŞ ORTASINDA EVSİZ KALDILAR

Evsiz kalan ailenin çocukları da eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan Kağan, Çok Programlı Lise'de 3'üncü sınıfta okuyan Berkan ve Mehmet Akif İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Efe, evle birlikte yanan kitap ve defterleri yüzünden okula gidemiyor.

Kış ortasında evsiz kaldıklarını belirten anne Fatoş Alkan, kendilerine uzanacak yardım eli beklediklerini söyledi.

Eşini yanarak ölmekten kurtaran kadın: Allah korudu

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