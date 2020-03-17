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Kadın eşinin böbreğiyle hayata tutundu

Gümüşhane'de böbrek yetmezliğiyle yaşamını sürdüren kadın, kocasından alınan böbrekle ameliyat oldu.

AA | 17.03.2020 - 08:43..
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Gümüşhane'de 55 yıl önce tanışan, 50 yıl önce de evlenen 73 yaşındaki Bekir ile 70 yaşındaki Asiye Cebeci çifti, yıllarca Hollanda'da yaşadı.

Evliliklerinden üç çocukları olan çift, beş yıl önce memleketlerine yerleşti.

KOCASI BÖBREĞİNİ VERDİ

Yaklaşık 40 yıldır tek böbrekle yaşamını sürdüren Asiye Cebeci'ye doktorlar böbrek nakli olması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Asiye Cebeci'ye Antalya'daki özel bir hastanede eşinden alınan böbrek başarıyla nakledildi.

Kadın eşinin böbreğiyle hayata tutundu

"ONU HEP SEVECEĞİM"

55 yıl önce  öğrenciyken gördüğü eşine aşık olduğunu, çok mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamları olduğunu belirtti.

Eşinin rahatsızlığına çok üzüldüğünü söyleyen Cebeci, ona sadece kalbini değil, böbreğini de verdiğini dile getirdi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Cebeci, "Eşimi çok seviyorum. Onu kaybetmek istemiyorum. Eşimle birlikte yaşamak için gerekirse tüm organlarımı veririm. Böbreğimi verdim, yeter ki canı sağ olsun. Dünya durdukça, benim yanımda oldukça hep onu seveceğim." dedi.

Cebeci, herkese organ bağışı çağrısında bulundu.

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"

Asiye Cebeci ise yıllardır böbrek hastalığıyla yaşamını sürdürdüğünü, hastalık süresince eşinin de kendisiyle aynı acıları yaşadığını belirtti. Eşine böbreğini verdiği için minnettar olduğunu belirten Cebeci, "Eşim benim her şeyim. Onun sayesinde sağlığıma kavuştum. Çok şükür şimdi iyiyim. Allah ondan razı olsun." dedi.

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