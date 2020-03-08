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Kadın girişimci, imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor

Ankara'da, yufka imalathanesi sahibi olan Marziye Erdoğan, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan kadınlara umut oldu.

AA | 08.03.2020 - 12:13..
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Ankara'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın girişimcilik desteğiyle bir gecekonduda 10 kilo unla başladığı yufka açma işini büyüten Marziye Erdoğan, imalathanesinde 10 kadına iş imkanı sundu.

"YANIMDA ÇALIŞAN 10 KADIN EVİNE EKMEK GÖTÜREBİLİYOR"

Marziye Erdoğan, yufka imalathanesinde özellikle kadınları istihdam ettiğini belirterek, "İlk başladığımda 10 kilo unu alamazken benim kapıma şu anda tır geliyor. Yanımda çalışan 10 kadın evine ekmek götürebiliyor, en güzeli de bu zaten." dedi.

Kadın girişimci imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor ViDEO

Kadın girişimci, imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor

Kadın girişimci, imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor

Kadın girişimci, imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor

Kadın girişimci, imalathanesinde 10 kadına istihdam sağlıyor

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