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Kadın hırsızın 49 suçtan kaydı çıktı

İstanbul'da 4 ilçede girdikleri evlerden para ve ziynet eşyası çalan 2 kadın yakalandı. Şüphelilerden birinin suç dosyası, dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 30.10.2019 - 15:28..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, İstanbul Bahçelievler'deki Şirinevler Mahallesi'nde bir evden 4 bin TL nakit ve 10 bin TL değerinde ziynet eşyası, Küçükçekmece Halkalı Mahallesi'ndeki bir evden 50 bin TL değerinde ziynet eşyası ve Şişli'de Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir evden 2 bin TL ile bin 200 euro çalınması ihbarları üzerine harekete geçti.

Olayların meydana geldiği ilçelerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Kadın hırsızın 49 suçtan kaydı çıktı

SON HIRSIZLIKLARINDA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, 13 Ekim'de Kadıköy Caddebostan'da Y.D. isimli bir şahsa ait evden 2 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis, bölgede yaptığı çalışma sonucunda şahısları kıskıvrak yakaladı.

Kadın hırsızın 49 suçtan kaydı çıktı

YAŞINDAN ÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan Deniz Ç.'nin (25), 49 adet suç kaydı bulunması dikkat çekti. Bir diğer şüpheli Kiraz Ç.'nin (42) ise 29 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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