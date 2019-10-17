Kadın isimlerinde büyük değişim

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğün verilerine göre, hayat şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte çocuklara verilen isimlerde de büyük değişim yaşanıyor.

1950'li yıllarda kız çocuklarına konulan isimlerin başında Şerife yer alırken, 2010'lu yıllarda kız çocuklarına konulan isimlerin ilk sıralarında Esila geldi.

ŞERİFE'NİN YERİNİ, HİRA ALDI

1980'li yıllarda Türkiye'de doğan kız çocuklarına verilen isimler 'Hülya, Dilek, Filiz, Yasemin ve Songül' olurken, 2010'lu yıllarda bu isimlerin yerini 'Ecrin, Eylül, Yağmur, Buğlem' aldı. 1950'li yıllarda kız çocuklarında en çok kullanılan isimlerin başında 'Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Sevim, Şerife' gelirken 2010'lu yıllarda 'Esila, Hira, Ela, Zümra, Erva' isimleri revaçta.

HÜSEYİN GİTTİ, POYRAZ GELDİ

Yaklaşık 70 sene evvel erkek çocuklarına konulan isimlerin başında 'Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin' gelirken, 2010'lu yıllarda doğan erkek çocukları arasında ilk sıralarda 'Yiğit, Ömer Asaf, Poyraz, Enes' geldi.

2010'LU YILLARDA KIZ ÇOCUKLARINA VERİLEN İSİMLER

2010'lu yıllarda kız çocuklarına konulan ilk 50 isim şöyle sıralandı:

"Zeynep, Elif, Hiranur, Defne, Ecrin, Yağmur, Zehra, Azra, Asya, Nehir, Eylül, Meryem, Nisanur, Esila, Rabia, Belinay, Hira, Ela, Erva, Esma, Mira, Beren, Sümeyye, Ayşe, Merve, Ada, Fatma, Asya, Defne, Melek, Esmanur, Hatice, Nisa, Elanur, Eslem, Buğlem, Eda, Cemre, Duru, Büşra, Betül, Yaren, Emine, Cemre, Damla, Beyza, Asmin, Zümra, Sare, İrem ve İkra"

2010'LU YILLARDA ERKEK ÇOCUKLARINA VERİLEN İSİMLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre aynı dönemde erkek çocuklarına konulan isimler ise şöyle:

"Yusuf, Berat, Mustafa, Ömer, Ahmet, Eymen, Muhammed, Miraç, Mehmet, Emir, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ali, Çınar, Enes, Muhammed Ali, Hamza, Yunus Emre, Emirhan, İbrahim, Hüseyin, Ömer Faruk, Umut, Furkan, Mert, Rüzgar, Hasan, Muhammed Emin, Yiğit, Burak, Abdullah, Arda, İsmail, Yasin, Eren, Poyraz, Baran, Talha, Alperen, Bilal, Emre, Muhammed Emir, Ömer Asaf, Deniz, Efe, Ramazan, Metehan, Toprak ve Eren."