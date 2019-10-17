taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8803
Euro
6.5271
Altın
1488.48
Borsa
94340.89
Gram Altın
282.031
Bitcoin
47262.76

Kadın isimlerinde büyük değişim

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, son 96 yılda Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimlerini açıkladı.

İHA | 17.10.2019 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğün verilerine göre, hayat şartları ve gelişen teknolojiyle birlikte çocuklara verilen isimlerde de büyük değişim yaşanıyor.

1950'li yıllarda kız çocuklarına konulan isimlerin başında Şerife yer alırken, 2010'lu yıllarda kız çocuklarına konulan isimlerin ilk sıralarında Esila geldi.

ŞERİFE'NİN YERİNİ, HİRA ALDI

1980'li yıllarda Türkiye'de doğan kız çocuklarına verilen isimler 'Hülya, Dilek, Filiz, Yasemin ve Songül' olurken, 2010'lu yıllarda bu isimlerin yerini 'Ecrin, Eylül, Yağmur, Buğlem' aldı. 1950'li yıllarda kız çocuklarında en çok kullanılan isimlerin başında 'Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Sevim, Şerife' gelirken 2010'lu yıllarda 'Esila, Hira, Ela, Zümra, Erva' isimleri revaçta.

HÜSEYİN GİTTİ, POYRAZ GELDİ

Yaklaşık 70 sene evvel erkek çocuklarına konulan isimlerin başında 'Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin' gelirken, 2010'lu yıllarda doğan erkek çocukları arasında ilk sıralarda 'Yiğit, Ömer Asaf, Poyraz, Enes' geldi.

Kadın isimlerinde büyük değişim

2010'LU YILLARDA KIZ ÇOCUKLARINA VERİLEN İSİMLER

2010'lu yıllarda kız çocuklarına konulan ilk 50 isim şöyle sıralandı:

"Zeynep, Elif, Hiranur, Defne, Ecrin, Yağmur, Zehra, Azra, Asya, Nehir, Eylül, Meryem, Nisanur, Esila, Rabia, Belinay, Hira, Ela, Erva, Esma, Mira, Beren, Sümeyye, Ayşe, Merve, Ada, Fatma, Asya, Defne, Melek, Esmanur, Hatice, Nisa, Elanur, Eslem, Buğlem, Eda, Cemre, Duru, Büşra, Betül, Yaren, Emine, Cemre, Damla, Beyza, Asmin, Zümra, Sare, İrem ve İkra"

2010'LU YILLARDA ERKEK ÇOCUKLARINA VERİLEN İSİMLER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre aynı dönemde erkek çocuklarına konulan isimler ise şöyle:

"Yusuf, Berat, Mustafa, Ömer, Ahmet, Eymen, Muhammed, Miraç, Mehmet, Emir, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ali, Çınar, Enes, Muhammed Ali, Hamza, Yunus Emre, Emirhan, İbrahim, Hüseyin, Ömer Faruk, Umut, Furkan, Mert, Rüzgar, Hasan, Muhammed Emin, Yiğit, Burak, Abdullah, Arda, İsmail, Yasin, Eren, Poyraz, Baran, Talha, Alperen, Bilal, Emre, Muhammed Emir, Ömer Asaf, Deniz, Efe, Ramazan, Metehan, Toprak ve Eren."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısında kavga

344
Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

Semih Yalçın’ın acı günü: Oğlunu kaybetti

162
Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

Almanya'da PKK'lılar, Türk bayrağı açanlara saldırdı

143
5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

5.8'lik deprem sonrası binlerce kişi ALO 181'i aradı

25
LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

LGBT+ Kulübü, İstiklal Marşı ile dalga geçti

225
PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

PKK 35 yılda 20 bin çocuğu dağa çıkardı

36
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup ortaya çıktı

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir