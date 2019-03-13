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Kadın işverenlerin oranı yüzde 8,8 oldu

Türkiye’deki cinsiyete göre işveren olarak çalışanların dağılımı belli olurken, bu rakam 2017 yılı itibarıyla kadınlarda yüzde 8,8 olarak görüldü.

İHA | 13.03.2019 - 15:01..
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Ajans Press, Türkiye’deki girişimcilik istatistiklerini konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’de işveren olarak çalışan kadınların oranı yüzde 8,8 olarak görüldü.

İŞVEREN ORANLARINDA ARTIŞ

Böylelikle erkek işverenlerin oranı yüzde 91,2 olarak kayıtlara geçti. Cinsiyete göre işveren olarak çalışanların dağılımı yıllara göre incelendiğinde ise kadın işverenlerin oranı 2016 yılında yüzde 9,0 iken, 2015 yılında yüzde 8,1 olduğu saptandı. Böylelikle yıllar içinde oranların, yükselip azalma anlamında değişikliği gösterdiği kayıtlara geçti.

Kadın işverenlerin oranı yüzde 8,8 oldu

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Son 4 yıl içerisinde, girişimci başlığı altında 66 bin 10 adet haber çıkışı tespit edildi. Kadın girişimci adına çıkan basın haberleri incelendiğinde ise 18 bin 763 haber yansıması görüldü.

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