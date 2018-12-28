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Kadın kendini astı, olayı ağlayan çocukları fark ettirdi

Sivas'ta 2 çocuk annesi Z.Ş. (21), eşi Y.Ş. tarafından doğalgaz borusuna eşarpla asılı halde ölü bulundu. Olay ise çiftin komşularının, ağlayan çocukların sesini duymasıyla ortaya çıktı.

DHA | 28.12.2018 - 08:26..
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Sivas'ta, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Toki Konutları'ndaki binanın 5'inci katındaki daireden çocukların ağlama sesleri duyan komşular, durumu markette çalışan Z.Ş.'nin eşi Y.Ş.'ye (27) bildirdi.

KENDİNİ DOĞALGAZ BORUSUNA ASTI

Evine gelen ancak içeri giremeyen Y.Ş., itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren Y.Ş., Z.Ş.'yi evin giriş kapısının üzerindeki doğalgaz borusunda eşarpla asılı buldu.

BEBEKLER AĞLARKEN BULUNDU

Biri 4 aylık, diğeri ise 2 yaşında olan iki çocuk ağlarken bulunurken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Z.Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin incelemesinin ardından Z.Ş.'nin cenazesi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alarak olay yerine gelen Z.Ş.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın kendini astı, olayı ağlayan çocukları fark ettirdi


Kadın kendini astı, olayı ağlayan çocukları fark ettirdi



Kadın kendini astı, olayı ağlayan çocukları fark ettirdi



Kadın kendini astı, olayı ağlayan çocukları fark ettirdi

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