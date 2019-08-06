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Kadın kılığında yakalanan çete lideri ölü bulundu

Hapishaneden kadın kılığında kaçmaya çalışırken yakalanan Brezilyalı çete lideri, hücresinde ölü bulunurken; suçlunun, intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Detay Haber | 06.08.2019 - 17:25..
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Kadın kılığında hapishaneden firar etmeye çalışırken yakalanan Brezilyalı çete lideri Clauvino da Silva, öldü.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Firar denemesinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine yüksek güvenlikli eyalet hapishanesine sevk edilen Clauvino da Silva, hücresinde ölü bulundu. Silva’nın intihar ettiği düşünülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cezaevi yönetimi konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Brezilya'da kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri İZLE

KADIN KIYAFETLERİNİ KIZI GETİRDİ

Gericino Hapishanesi'nde tutulan 42 yaşındaki Clauvino da Silva, cumartesi günü kızının getirdiği kadın kıyafetlerini giyerek firar etmeyi denemiş ancak bu girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Silva, Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu trafiğini yöneten en güçlü suç örgütlerinden ‘Kırmızı Komut’un lider kadrosunda bulunuyordu.

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