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Kadın kuaförü 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

Antalya'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunan kadın kuaförü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA | 18.08.2019 - 15:11..
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde oturan S.D., 16 Ağustos'ta Demircikara Polis Merkezi'ne müracaat ederek, oturduğu binanın altında kadın kuaförü işleten 40 yaşındaki Hasan G.'nin, 14 yaşındaki kızı Z.Ö.'ye farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

3 KEZ İSTİSMARDA BULUNDU

Anne S.D., polise verdiği ifadede istismardan bir akrabasının bilgi vermesi üzerine haberdar olduğunu, durumu kızına sorduğunu ve onun da doğruladığını kaydetti. Anne S.D.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) pedagog eşliğinde Z.Ö.'nün ifadesine başvurdu. Z.Ö. de ifadesinde, Hasan G.'nin kendisine farklı tarihlerde 3 kez cinsel istismarda bulunduğunu söyleyerek, şikayetçi oldu.

Kadın kuaförü 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

CEP TELEFONUNDA CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR

Z.Ö.'nün cep telefonunda yapılan inceleme, Hasan G.'nin yazdığı cinsel içerikli mesajlar tespit edildi. Ayrıca Z.Ö.'nün jinekolojik muayenesinde, ilişki bulgusu belirlendi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise cinsel saldırı olayının gerçekleştiği belirtilen yerde yaptığı incelemede bulduğu delilleri, DNA incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kadın kuaförü 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti

TUTUKLANDI

İhbarın ardından harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, evli ve bir kız babası Hasan G.'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Hasan G., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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