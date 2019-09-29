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Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

Gaziantep'te Türkbahçe Mahallesi'nin muhtarı olan kadın, hem çocuklarına annelik hem de teknik direktörlük yapıyor.

İHA | 29.09.2019 - 17:22..
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Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Türkbahçe Mahallesi’nde muhtarlık seçimini kazanan 38 yaşındaki Gülay Çetin, aynı zamanda eviyle de ilgilenerek 2 çocuğuna annelik yapıyor.

ANNELİK, MUHTARLIK VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPIYOR

Hem anneliği hem de muhtarlığı başarılı bir şekilde yürüten Gülay Çetin, son olarak ise mahalledeki gençlerden kurulu bir takım oluşturarak, turnuvalara katıldı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir toplum oluşması amacıyla takım oluşturan Çetin, kurduğu takıma da teknik direktörlük yapıyor.

Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

HALI SAHA İSTİYORLAR

Evli ve 2 çocuk annesi Çetin, yardımsever ve mahalle sakinlerinin desteği ile gençlere spor ayakkabısı ve forma da aldı. Çetin, "Gençlere güveniyorum. Mahalleye bir halı saha istiyoruz, gençler antrenman yaparken çok zorlandı. Toprak yolda koştular, dağ yolunda koştular bu şekilde turnuvaya hazırlandık." dedi.

Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

EN CELTİNMEN TAKIM SEÇİLDİ

İlçede belediyenin düzenlediği futbol turnuvasında yarı finale yükselen Muhtar Çetin’in takımı; turnuvada en centilmen takım seçilerek, madalya aldı.

Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

Kadın mahalle muhtarı başarılı bir teknik direktör oldu

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