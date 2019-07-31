Kadın gazeteci Alev Uzunbaş’ın, geçtiğimiz günlerde Nebioğlu Belediyesi önünde, erkek gazete sahibi Ali Rıza Tığ’ı tekme-tokat dövme görüntüleri internete düşmüş ve yüzbinlerce tıklanmıştı.

Kadın meslektaşından dayak yiyen gazeteci koruma altında

KADINA YASASI İLE KORUMA ALTINA ALINDI

Bu olayın ardından, kadın meslektaşından dayak yiyen Ali Rıza Tığ’ın, 6283 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi yasası kapsamında devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Dayak olayının ardından avukatı aracılığı ile Zonguldak 1. Aile Mahkemesi’ne başvuran gazete sahibi Ali Rıza Tığ, kadın gazeteci Alev Uzunbaş tarafından tekrar saldırıya uğrama ihtimaline karşı mahkemeden koruma talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiren Zonguldak 1. Aile Mahkemesi, kadın gazeteci Alev Uzunbaş’ın, 6 ay süre ile Ali Rıza Tığ’dan uzak tutulmasına karar verdi.

ERKEK MAĞDURA "KADINA ŞİDDET" YASASI

Gazete sahibi Ali Rıza Tığ’ın ‘koruma kararı’ talebini değerlendiren mahkeme verdiği koruma kararı ile bir erkeğin, bir kadından şiddet görmesini engellemek için ‘Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Yasasından’ faydalanmasına olanak sağladı. Mahkemenin verdiği koruma kararı tarafların yanı sıra, Zonguldak Valiliği ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne de tebliğ edildi.

İşte mahkemenin verdiği o karar

“…1- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (a) bendi gereğince aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’a yönelik tehdit, hakaret, aşağılamaya yönelik veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, 2- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (d) bendi gereğince, aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’a, Ali Rıza Tığ’ın bulunduğu konuta, yere, okula ve işyerine yaklaşmamasına, 3- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (d) bendi gereğince aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’ın şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmamasına, 4- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine dair Kanunun 5/1. Maddesinin (f) bendi gereğince aleyhine tedbir kararı verilen Alev Uzunbaş’ın, lehine tedbir kararı verilen Ali Rıza Tığ’ı iletişim araçlarıyla veya sair suretle rahatsız etmemesine. Koruma tedbir kararının takdiren 6 ay süreyle uygulanmasına karar verildi…”