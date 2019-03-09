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Kadın müşteri taksiciyi rehin aldı

Aydın’da bir taksici, kendisini rehin alan kadın müşteriden polislere sığınarak kurtuldu. Elindeki bir not kağıdına yazılmış sureyi sürekli okuyan kadın, polisleri zor anlar yaşattı.

İHA | 09.03.2019 - 15:16..
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Nazilli’den bir taksiye binerek Aydın’a gitmek istediğini belirten 30 yaşlarındaki bir kadın, kente geldiğinde taksi ücretini ödeyip taksiciyi rehin aldı ve kendisini bırakmamasını istedi.

Kadın müşteri taksiciyi rehin aldı

POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Kadının garip tavırlar sergileyip araçtan inmemesi üzerine Efeler ilçe merkezindeki Kent Meydanı’nda bulunan polis noktasına gelen taksici, zor durumda olduğunu belirterek polisten yardım istedi. Kadının taksiciden ayrılmak istememesi üzerine polis, taksiciyi araçtan indirip polis otosuna bindirerek koruma altına aldı.

Kadın müşteri taksiciyi rehin aldı

KADIN MÜŞTERİ HASTANEYE GÖTÖRÜLDÜ

Rahatsız olduğu ileri sürülen kadın, elindeki not kağıdına yazılı sureyi sürekli okuyarak polis otosuna binmek istemedi. Uzun süre polislere zor anlar yaşatan genç kadın, bölgeye gelen diğer polislerin yardımı ile ekip otosuna alınarak hastaneye götürüldü.

Kadın müşteri taksiciyi rehin aldı

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