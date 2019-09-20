Kadın polis konsomatrisleri masanın altından çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

ARALARINDA POLİSLER DE VAR

Ağırlıklı olarak eğlence merkezleri ve işletmelere yönelik operasyonda, çoğu yabancı uyruklu kadın ve iş yeri sahibi ile bu kişilerden rüşvet aldıkları ileri sürülen polislerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasından saklanmaya çalışan konsomatrisler, masanın altından çıkarıldı.

Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı İZLE

Savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.