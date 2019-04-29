taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9458
Euro
6.6404
Altın
1278.38
Borsa
94520.15
Gram Altın
244.515

Kadın rolüyle erkeklere şantaj yapan çete çökertildi

Bursa polisi, sosyal medyada sahte kadın profili açıp erkek kullanıcıların müstehcen görüntü ve görüşmelerini sızdırmakla tehdit eden çete üyelerini yakaladı.

İHA | 29.04.2019 - 16:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada açtıkları kadın profilleri ile erkeklerle irtibata geçip duygusal ilişki kuran bir çetenin, daha sonra yapılan görüşmelerde müstehcen görüntüleri kaydederek şahısları tehdit ettiği yönünde ihbar aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik takibin ardından 3 kişinin belirtilen suçu işlediğini tespit eden ekipler, şahısların yakalanması için çalışmalara başladı. Suçu işledikleri tespit edilen S.P., Ş.A. ve A.K. isimli 3 şahıs, yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Kadın rolüyle erkeklere şantaj yapan çete çökertildi

BİRÇOK MATERYALE EL KONULDU

Şahısların, açtıkları sahte kadın profilleri aracılığıyla kişilere arkadaşlık isteği gönderdikten sonra cinsel içerikli görüşmeler yapıp, bu görüşmeleri kaydettikleri ve kişileri de bu müstehcen görüntüleri basına ve ailelerine vermekle tehdit ettikleri öğrenildi.

Birçok ilde şubesi bulunan tanınmış özel bir hastanede görev yapan doktoru da tuzaklarına düşüren şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bir adet ruhsatsız silah ve birçok dijital materyale el konuldu. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler S.P., Ş.A. ve A.K., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kadın rolüyle erkeklere şantaj yapan çete çökertildi

Kadın rolüyle erkeklere şantaj yapan çete çökertildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

130
Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

Buket Aydın Kanal D ekranlarına geri döndü

288
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

78
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

480
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

212
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir