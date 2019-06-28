Kadın subay adayı komando kursunu birinci tamamladı

Dünyanın en zorlu komando eğitim merkezlerinden olan Foça'da bu yıl subay adayları komando kurslarıda ter döktü. Psikolojik ve fiziksel olarak oldukça zor sınavlardan geçilen kursun bu yıl ki birinciliğini kadın subay adayı Merve Gezginci elde etti.





50'Sİ KADIN 492 ASKER EĞİTİM GÖRDÜ

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim alan 50'si kadın 492 subay adayı, komando temel kursunu başarıyla tamamladı. Yaklaşık 43 hafta süren komanda temel eğitim kursunun birincisi, temizlik görevlisi babasının zorlukla büyüttüğü Merve Gezginci oldu.

Kadın subay komando kursunun birincisi oldu VİDEO









Erzincanlı ailenin üç kızından biri olan Gezginci'ye ödülü Foça Kaymakamı Ali Çetin tarafından verilirken subay adayının anne ve babası da kızlarının mutlu gününde yanında yer aldı.





"ÜNİFORMA AŞKI BENİ BURAYA GETİRDİ"

Merve Gezginci, tören sonrası yaptığı açıklamada, zorlu bir eğitimi birinci tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Gezginci "Böyle bir okulda birinci olmak herkese nasip olmuyor. Bir kadın olarak birinci olmak ayrıca gurur verici. Biz 3 kız kardeşiz. Fen bilgisi öğretmenliği mezunuyum. Bu üniformayı giymeyi çok istedim. Şu an gururla taşıyorum. Üniforma aşkı beni buraya getirdi. Bundan sonraki hayalim akademide başarı göstermek, vatanı, milleti, bayrağı en iyi şekilde temsil etmek. Kadınlar pes etmesin. Biz kadınlar güçlüyüz ve bunu her yerde gösteriyoruz." ifadelerini kulandı.

