Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Iğdır’da bir öğretmen tüm sınıfa pizza ısmarladı

1 Mardin'de ilk kez pizza yiyen öğrenciler İlk defa pizza gören öğrencilerden biri öğretmenine, "Öğretmenim bu nasıl yeniyor" diye masum bir soru sordu.

2 109 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 109 ton kaçak akaryakıta el konulurken, iş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı.

3 Bölge halkının Barış Pınarı Harekatı'na desteği tam Suriye'nin kuzeyindeki YPG işgalinin sonlandırılması için başlatılan harekat, bölge halkında da büyük bir sevince neden oldu.

4 Samsun'da araç kamyonun altına girdi: 2 yaralı Samet Gündüz idaresindeki otomobil, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, kamyonetin altına girdi. İki sürücü de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

5 Demet Şener: Cenk çocuk ister Demet Şener, konuk olduğu programda eşi Cenk Küpeli ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

6 Kadın sürücü yaya geçidinde yaşlı adama çarptı Fatura ödemek için yaya geçidinden geçen 79 yaşındaki adama lüks otomobilli sürücü çarptı, yaşlı adam hayatını kaybetti.