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Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Fatura ödemek için karşıdan karşıya geçen 79 yaşındaki adama lüks otomobilli sürücü çarptı, yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA | 17.10.2019 - 11:38..
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İstanbul Beylikdüzü Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde, 34 LT 4696 plakalı lüks araçlı kadın sürücü, Gürpınar istikametine seyir halindeydi.

YAŞLI ADAM METRELERCE HAVALANDI

Bu sırada yolun karşısında bulunan postaneye fatura ödemeye giden Mihyeddin Bezan (79) karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda yola çıktığı iddia edilen Bezan’a kadın sürücü aracıyla çarptı. Metrelerce havalanan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı.

Kadın sürücü yaşlı adamı metrelerce havaya fırlattı

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ilkyardım ekipleri, Bezan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bezan'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAŞLI ADAMIN ŞAPKASI YERDE KALDI

Kadın sürücünün yakınları kaza sonrasında yanına yardıma koştu. Şoka giren kadın sürücü göz yaşı döktü. Kadın sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazaya ilişkin tutanak tuttu. Yaşlı adamın çarpmanın etkisiyle savrulan kafasındaki şapkası ise yolda kaldı.

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

Karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpan sürücü

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