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Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Malatya’da bir akar yakıt istasyonundaki otomobil, yayaya çarptı. Kazada otomobilin çarptığı Aziz Y ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 30.04.2019 - 00:58..
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Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi’nde kaza bir araç kazası meydana geldi.

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda karşından karşıya geçmeye çalışan 68 yaşındaki Aziz Y.’ye Serpil K. (26) idaresindeki 44 BK 747 plakalı otomobil çarptı.

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle beton zemine başını çarpan Aziz Y. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Aziz Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kazayla ilgi başlatılan inceleme sürüyor.

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

Kadın sürücünün çarptığı yaya ağır yaralandı

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