Kadın sürücüye biber gazıyla saldırdı

Erkek sürücü, aracına atılan biber gazını kadın otobüs şoförünün yüzüne sıkarken, kavgayı görüntüleyen bir kadın ise olayı seyreden erkeklere tepki gösterdi.

KIRMIZIDA GEÇTİ DİYE OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesinde meydana gelen olayda Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüsünü kullanan Elif Kuru, Hastaneler Kavşağına geldiği sırada başka bir araç sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra sürücü, aracıyla belediye otobüsünün önünü kesti. Daha sonra otobüs şoförü Elif Kuru otobüsten inerek, önünü kesen sürücüyle tartışmaya başladı.





KADIN BİBER GAZI FIRLATTI, O DA KADININ YÜZÜNE SIKTI

Kavganın büyümesi üzerine kadın sürücü, üzerine doğru gelen sürücüye çantasında bulunan biber gazını fırlattı. Erkek sürücü ise, aracının camına isabet eden biber gazını alarak kadın sürücüye saldırdı. Çıkan kavgada erkek sürücü, aracına atılan biber gazını kadın otobüs şoförünün yüzüne sıktı. Biber gazını Elif Kuru'ya sıkan sürücü ise daha sonra olay yerinden ayrıldı. Tüm bu yaşananlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Biber gazından etkilenen Elif Kuru, daha sonra saldırgandan şikayetçi oldu. Adli Tıp Birimi'ne gelerek darp raporu alan Kuru, "Kalas! Bana biber gazıyla saldırdı, yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



