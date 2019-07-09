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Kadın taksici Hacer Atik Kocaelilerden büyük ilgi görüyor

Kocaeli'de güvenlik görevlisi olan Hacer Atik, çalıştığı okulun tatile girmesiyle birlikte taksi şoförlüğüne başladı.

DHA | 09.07.2019 - 11:48..
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2 senedir Gölcük ilçesinde güvenlik görevlisi olan Hacer Atik, okullar kapanınca işsiz kaldı.

Yaz tatilinde de çalışmak isteyen Atik, şoför ihtiyacı olan bir taksi durağında işe girdi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMAK DA TAKSİCİLİK DE ZOR MESLEK"

Yeni eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla yeniden okuldaki görevine döneceğini belirten Atik, "2 senedir Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okulda özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Güvenlik görevlisi olmak da, taksicilik de zor meslekler ama ben zoru seviyorum. İnsanlarla uğraşmak sabır, gayret ve azim gerektiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yıl da 21 Haziran'da bütün güvenlik görevlilerine çıkış verildiği için ben de yaz tatili boyunca işsiz kaldım. Burada şoför ihtiyacı olduğu için başvurdum ve kabul edildim" diye konuştu.Kadın taksici Hacer Atik Kocaelilerden büyük ilgi görüyor

"HALK TARAFINDAN TAKDİR EDİLDİ"

Hacer Atik, özellikle kadın yolcuların durumdan memnun kaldığını belirterek, "Araç kullanmayı seviyorum. İnsanlarla diyalog kurmayı seviyorum, azimli ve sıcak kanlı bir insanım. İnsanlara hizmeti seviyorum. Araç kullanırken hem kendim geziyorum, hem de insanları gidecekleri yere götürüyorum. Kadını, kadının taşıması halk tarafından takdir edildi. Çok fazla tebrik aldım. Allah bizi kazalardan, belalardan korusun" dedi.

Kadın taksici Hacer Atik Kocaelilerden büyük ilgi görüyor

Kadın taksici Hacer Atik Kocaelilerden büyük ilgi görüyor

Kadın taksici Hacer Atik Kocaelilerden büyük ilgi görüyor

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