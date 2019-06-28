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Kadın ve cinsellik üzerine araştıran kitap: Aldatmaca

20 yılı aşkın süredir New York’ta yazan ve kültür eleştirmenliği yapan Wednesday Martin, kitabında kadın sadakatsizliğini harekete geçiren evrimsel ve toplumsal gerçeklere doğru ilginç bir yolculuğa çıkarıyor…

Özel İçerik | 28.06.2019 - 12:01..
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Aldatmaca

Doktorasını Yale Üniversitesi’nden alan Antroplolog Wednesday Martin’in, “Stepmonster” (Üvey Canavar) ve “Primates of Park Avenue” (Park Caddesi Primatları) adını verdiği iki kitabı vardı. Park Caddesi Primatları, çoksatanlardaydı. Martin şimdi ise, Aldatmaca ile cesur bir yola çıkıyor. Bu ilginç yolculukta Martin, sosyal normların dışına çıkan kadınları içeriye hapsetme motivasyonlarını da gösteriyor. Kadınlar, arzu ve ihanet hakkında doğru bilinen yanlışları aktarıyor...

Martin, kadın cinselliğini konu edindiği kitabına uzmanlarla ve deneyimlerini anlatan sıradan insanlarla röportajlarına yer verdiği kitabında şöyle diyor: “Kadınların sadık kalacaklarına bel bağlamak insanoğlunun şimdiye kadar girdiği en büyük kumardır.”

Aldatmaca - Wednesday Martin

(Wednesday Martin)

ALDATMACA

Tanıtım bülteninde şöyle bir paragraf var:

“Namibya kırsallarında kocaları dışındaki adamlardan çocuk yapan göçebelerle Los Angeles’ta seks kulübündeki kadınların ortak özelliği nedir? Cinsel çeşitlilik, yenilik ve heyecan arayışı… Eski Yunan tragedyalarında, TV dizilerinde, magazin dergilerinde ve pop şarkılarında aldatan kadınlar daima tehlikeli ve arızalı gösterilir. Ama aslında kimdir bu aldatan kadınlar? Ve kadının güçlenmeye başladığı şu dönemde neden hala bu kadar sert yargılanıyorlar?”

Martin, Antropolog kimliği ile yaptığı röportajlarda kadınların doğaları gereği sadık ve bağlılık arayan cins olduğu kanısını çürütüp, kadın sadakatsizliği üzerindeki damgayı kaldırmayı amaçlamış.

Bu kitap, kadın sadakatsizliğine yol açan evrim mirasımıza değiniyor. Kitabın yolculuğu, toplumsal gerçekleri açığa çıkarmayı amaçlarken cesur ve sürprizlerle dolu. Ayrıca kadınları, onlara çizilen sınırlar dahilinde tutma çabasının ardındaki sebepleri de açığa çıkarıyor…

Aldatmaca bizi kadın sadakatsizliğine yol açan evrim mirasımızı ve toplumsal gerçekleri açığa çıkaran cesur ve sürprizlerle dolu bir yolculuğa davet ederken, kadınları onlara çizilen sınırlar dahilinde tutma çabasının ardındaki sebepleri de ortaya koyuyor.

Aldatmaca - Wednesday Martin

Aldatmaca

Wednesday Martin

Çev.: Barışhan Erdoğan

Can Yay.

S.: 456

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Damla Karakuş

[email protected]

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