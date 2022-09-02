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    Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Yazılan Kısa Tarihi romanı

    Modern Türk edebiyatının en önemli kadın yazarlarından olan Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Yazılan Kısa Tarihi romanı, yazarın sevilen ve çok okunan eserlerinden birini teşkil ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2022 - 09:57
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    Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Yazılan Kısa Tarihi romanı

    Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi, inanılmaz bir hızda seyreden, durmadan kendini çoğaltarak gelişen bir roman. Mekân ve zaman sınırı tanımayan, bir ucu 19. yüzyılda, bir ucu günümüzde, yazınsal bir Türkiye panoraması.

    Şaşırtıcı bir öykünün bittiğinin sanıldığı yerde, okuru olmadık bir öyküyle yeniden afallatan bir insan manzaraları kitabı.

    Eğneceli bir roman

    Çokj sevilen romanların yazarı Ayfer Tunç, bu kez, Karadeniz’in küçük bir kentinde denize sırtını dönmüş bir akıl hastanesinden yola çıkarak, akıllara durgunluk veren kişilerin yaşam zincirlerinden müthiş eğlenceli bir roman örüyor.

    Ayfer Tunç un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Yazılan Kısa Tarihi romanı #1

    Sayfa: 492

    İnsanlığın ortak hiakyesi

    Yalan Yanlış, yaklaşık yüz yıllık bir kesitte, siyasal ve toplumsal dönüm noktalarının insanların yaşamlarında bıraktığı izleri sürüyor. Yalan Yanlış’ı soluk soluğa okurken, Türkiye’nin bütün hallerini yaşayacak, belki de insanlığın ortak hikâyesiyle yüz yüze geleceksiniz.


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