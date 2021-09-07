Eşinizle kavga ederken kaçınmanız gereken 7 davranış

Tartışmaların ilişkinizi daha da güçlendirmesini istiyorsanız, kavga sırasında dikkat etmeniz davranışları keşfetmeye ne dersiniz?

Kavga sırasında bir kişiyi, bir kelime veya bir hareketle incitmek çok kolaydır. Kızgınlık, kavga bittikten sonra çok daha uzun süre kalabilir ve ilişkiyi mahvedebilir. Böyle durumlarda problemin sorunsuz çözülmesini istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Örneğin; başkalarını tartışmaya dahil etmek sizi çıkmaz bir kavganın içerisine sürükleyebilir. İşte, sevdiğiniz insanla kavga ederken uzak durmanız gereken eylemlerden bazıları;

1. KAVGALARINIZA DİĞER AİLE ÜYELERİNİ DAHİL ETMEYİN

Tartışamanız sadece ikinizi ilgilendiriyor, başka kimseyi değil. Ebeveynlerinizi çatışmaya çekerek, olağan bir kavgayı gerçek bir aile karmaşasına dönüştürme riskini alırsınız. Uyum ilişkinize geri dönse bile, ailenin diğer üyeleri büyük olasılıkla her şeyi hatırlayacak ve bir şans verildiğinde bunu size veya eşinize karşı kullanacaklardır.

2. PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDETTEN KAÇININ

İnsanlar kavga ederken karakterlerinin en kötü yanlarını gösterme eğilimindedir. Bazıları haklı olmaya çalışarak şiddete bile başvurmayı deneyebilir. Birbirinize ne kadar kızgın olursanız olun, kendinizin veya eşinizin şiddet kullanmasına izin vermeyin. Sevilen birinin neden olduğu fiziksel acı, bir zamanlar sizi bağlayan tüm duyguları öldürecektir.

3. BAŞKA KONULARI TARTIŞMAYA KARIŞTIRMAYIN

Kavganın ana nedeni yıkanmamış bulaşık yığınıysa, bırakın öyle kalsın. Partnerinize daha önceki tüm yanlışlarını hatırlatmayın; bu, küçük bir ev sorununu büyük ve çirkin bir çatışmaya dönüştürmenin bir yoludur. Ek olarak, partnerinizin mantıklı bir sorusu olabilir: Bu kadar çok talebin olduğu bir ilişkiye devam etmem gerekiyor mu?

4. ASLA BOŞANMA HAKKINDA KONUŞMAYIN

Kavga sırasında boşanalım dediğinizde, bu şimdiye kadarki en büyük hakaret haline gelebilir. Bu sözler partnerinizin duygularını gerçekten çok incitebilir. Ve bunları ne kadar sık ​​söylerseniz, boşanma o kadar hızlı gerçekleşir. Birbirinizi seviyorsanız, asla ayrılıktan bahsetmeyin. Boşanma kararınız tartışma esnasında karşı tarafı kızdırmak için koz olarak kullanmaktan ziyade, sakin zamanınızda düşündüğünüz bir konu olmalıdır.

5. KAVGANIN ORTASINDA EVDEN ÇIKMAYIN

Bir kavga sırasında evden çıkmak, sadece partnerinizle aynı çatı altında kalmaktan ne kadar rahatsız olduğunuzu gösterecektir. Kapıları çarpmak, karanlığa koşmak, çatışmayı çözümsüz bırakmak; bunların hepsi partnerinizin olgunluk seviyeniz hakkında iki kez düşünmesini sağlayacaktır. İkinizin de sakinleşmesini beklemek çok daha iyidir, sonra yetişkin olarak her şeyi tartışabilirsiniz.

6. YATAĞA AYRI GİTMEYİN

Ayrı ayrı yatarak, karşı tarafa kızgınlığınızı ve kırgınlığınızı göstermek istiyor olabilirsiniz. Birlikte yatmak gibi günlük rutin, ortamı rahatlatmayı ve çatışmayı hızla çözmenizi sağlayacaktır. İlk başta sırt sırta yatabilirsiniz, ancak sabah dün geceki kavganın en ufak bir ipucu olmadan birbirinizin kollarında uyanacaksınız. Hatta bazen uyandığınızda dün kavga ettiğinizi bile hatırlayamayabilirsiniz.

7. TOPLUM İÇİNDE TARTIŞMAYIN

Kendinize ve eşinize halka açık bir yerde savaşmanıza izin verirseniz, büyük olasılıkla birbirinize veya çevredeki insanlara saygı duymamaya başlarsınız. Halka açık yerlerde içinizdeki dökmeye kalkmayın. Her zaman sorunlarınızı en özel yer olan evde konuşmak çok daha iyidir. Hem birbirinizi başkalarının yanında rencide etmemiş olursunuz hem de olayı daha sakin konuşma ortamıyla çözebilirsiniz.