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1 Trump'tan Cumhuriyetçi senatörlere Türkiye davetiyesi ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve S-400 konusunu görüşmek üzere önde gelen Cumhuriyetçi senatörleri Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

2 Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir UNESCO adayı Kırşehir Belediyesi, Kırşehir Kent Konseyi ve Ahiler Kalkınma Ajansının yaptığı ortak çalışmayla yapılan başvuru, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’ndan onay aldı.

3 İran: İngiltere'ye ait tankeri alıkoymadık İran, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini daha alıkoyduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

4 İlber Ortaylı'dan hakim ve savcı adaylarına tavsiyeler Tarihçi profesör İlber Ortaylı, hukuk mezunlarına, davaların muhatapları ile 'fazla samimi olmamaları' önerisinde bulundu.

5 'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler Adıyaman'da erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından, bir kadına baktığı iddiası ile saldırıya uğradı.

6 İstanbul trafiği bir yılda 3.7 kilometre yavaşladı Akademisyenlerin İstanbul'daki trafiğin son 5 yıllık verilerini analiz eden raporu yayınlandı.