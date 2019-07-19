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'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler

Adıyaman'da erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından, bir kadına baktığı iddiası ile saldırıya uğradı.

DHA | 19.07.2019 - 23:08..
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Musalla Mahallesi'nde erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darbetti.

'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler

'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler

'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler

'Kadına neden baktın' deyip berberi dövdüler

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