Kadına şiddette ilk sıra Rusların

Dünya Sağlık Örgütü7nün araştırmasına göre Türkiye, kadın cinayetleri vakasında birçok Avrupa ülkesinin gerisinde.

Örgütün 2015 araştırmasına göre Türkiye, 1 milyon kişi başına 5 cinayetle, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve İspanya ile aynı bantta yer aldı. Bu rakam İsrail, Ermenistan ve Hırvatistan'da 7; Belçika, Avustralya ve Romanya'da 8 olarak gerçekleşti.

KADIN CİNAYETLERİNDE RUSYA İLK SIRADA

Türkiye'de 2015'teki 1 milyon kişi başına 5 cinayet oranı da 2016'da 3.7, 2017'de 4.33 ve 2018 sonu itibarıyla da 3.4'le daha da düştü. Kadın cinayetlerinin yüksek olduğu ülkelerse Rusya (32), Meksika (35), Brezilya (42) ve Guatemala (72) oldu.

GELİŞMİŞLİK SEVİYELERİ BELİRLEYİCİ DEĞİL

Verilere bakıldığında kadın cinayetleri noktasında ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin tek başına belirleyici olmadığı, sosyal yapıların, kültürlerin çok farklı sonuçlar doğurabileceği de ortaya çıktı.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETTE ZİRVE AVRUPA ÜLKELERİNİN

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporuna göre, AB'de 15 yaşından büyük her 3 kadından 1'i, bir erkeğin fiziksel ya da cinsel şiddetine maruz kalıyor. Rapora göre, AB'de kadının en çok şiddet gördüğü ülkeler yüzde 52 ile Danimarka ve yüzde 47 ile Finlandiya. Almanya'da bu oran yüzde 35, İngiltere ve Fransa'da yüzde 44, Hollanda'da ise yüzde 45. Bu rapora göre, Türkiye genelinde yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kalmış olanların oranı ise yüzde 36.

AB'DE HER 20 KADINDAN 1'İ TECAVÜZ MAĞDURU

Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı tarafından 2014 yılında 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede 42 bin kadınla yüz yüze gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları, bu ülkelerdeki taciz ve tecavüzlerin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Buna göre, Avrupa Birliğinde her 20 kadından 1'i tecavüze uğruyor. Araştırmada, kadınların yaygın biçimde cinsel istismara uğradığı ancak bunların çok azının kayıtlara geçtiği de belirtildi. Araştırmadaki bir diğer detaysa, aile içi şiddet vakalarının sadece yüzde 14'ünün, diğer şiddet vakalarının da sadece yüzde 13'ünün rapor edildiği oldu.

TACİZ VE TECAVÜZ VAKALARINDA İLK SIRADA İNGİLTERE VAR

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2017 verilerine göre, taciz ve tecavüz olaylarında zirve İngiltere'nin. Ülkede 2017 yılında 48 bin 122 kadın tecavüze uğradı. Listede 14 bin 899 hadiseyle Fransa ikinci, 7 bin 831 hadiseyle Almanya üçüncü, 6 bin 810 hadiseyle de İsveç dördüncü sırada yer aldı.

DANİMARKA'DA TECAVÜZ NEREDEYSE SUÇ DEĞİL

Uluslararası Af Örgütünün verilerine göre de, Danimarka'da 'tecavüz' oldukça sık yaşanıyor ve tecavüzcülere nadiren ceza veriliyor. Bu sebeple de Danimarka'da kadınlar taciz ve tecavüz olaylarını polise bildirmeme eğilimi gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü, 2017'de ülkede 25 bine yakın taciz ve tecavüz vakası yaşandığını, bunlardan sadece 890'ının güvenlik güçlerine bildirildiğini, bu olaylardan sadece 535'inin mahkemelerce dava olarak kabul edildiğini ve yalnız 94 saldırganın ceza aldığını bildirdi. Rakamlar diğer Avrupa ülkelerinde de korkunç boyutta. Öyle ki mayıs ayında Almanya ve Belçika'da binlerce kadın taciz ve tecavüzlerin örtbas edilmesine tepki için sokaklara döküldü.

ÇOCUK ISTISMARINDA DA TEPEDE AVRUPA VAR

Çocuklara yönelik şiddet ve cinsel içerikli yayınlarının 2016 yılı rakamları incelendiğinde ise, çocuk istismarına dair içeriklerin yer aldığı 57 bin 335 internet sitesi tespit edildi. İnternet kurbanlarının yüzde 89'unun kız çocukları olduğu, bu içeriklerin de yüzde 60'ının Avrupa merkezli sunuculardan elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Hollanda çocuk istismarı yönelik içerikli görüntülerin en çok yüklendiği ülke olarak öne çıktı.