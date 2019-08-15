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Kadını anlatan kitaplardan: Dünyada Türkiye'de Kadın ve Şiddet

Birçok editörün bir araya gelerek hazırladığı, Dünyada Türkiye’de Kadın ve Şiddet kitabı toplumun her kesimini ilgilendiren kadın ve şiddet kavramına geniş bir perspektiften bakmamızı sağlıyor.

Özel İçerik | 15.08.2019 - 13:02..
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Kadın ve şiddet

Dünyada da Türkiye’de de kadın olmak zor iş. Kadının şiddetle tanışması aileden başlıyor. “Kalk abine su ver yavrucuğum!” “Yemek yapmayı bilmezsen seni kimse almaz!” “Çamaşırları düzgün asmazsan arkandan konuşurlar!” gibi sözlerin ne sonu var ve de başı. Kadın olmak maalesef toplumumuzda hizmetçilikle eş değer tutuluyor. En acı olanı sana ilk şiddeti annenin uygulaması oluyor. Böyle bir toplumda doğan bir kız çocuğu bu şiddeti öyle özümsüyor ki söyleneni yapmak onun için övünç kaynağı oluyor. Hayata böyle başlayan kadınların şiddetle imtihanı ölene kadar devam ediyor. Peki, bu düşünce yapısını değiştirme imkânı yok mu sizce?

Dünyada Türkiye'de Kadın ve Şiddet

DÜNYADA TÜRKİYE’DE KADIN VE ŞİDDET

Kadına bakış açısı eğitimle doğru orantılı. Az okuyan, az gezen, az bilen toplumlarda şiddet oranı daha çok yükseliyor. Kadına, çocuğa, yaşlıya ve doğaya yönelik yapılan şiddet engellenemez durumda. Şiddetin en önemli nedenleri arasında gösterilen eğitim, ekonomi, yönetim, algı, psikoloji, medya ve inanç kavramlarıyla ilgili sorunlar üzerine her gün yeni çalışmalar literatürde yer almakta ve yasal boyutta birçok düzenlemeler yapılıyor. Ancak teknoloji ve uzay çağını yaşadığımız bu dönemde hâlen insan­lığın çok uzun zaman önce geçmişte bırakması gereken şiddetle ilgili sorunlar artarak devam ediyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Bu kitapta da, farklı açılardan şiddet boyutlarına, Türkiye ve Dünyada yaşanan şiddetin nedenlerine, geçmişten günümüze kadar olan gelişmeler ile her anlamda şiddetin yok edilmesinin nasıl sağlanacağı konularına yer verilerek, akademik çerçevede şiddet sorununa cevap aramayı amaçladık. Alanında uzmanlaşmış ve literatüre birçok eser kazandırmış akademisyenlerimizin kaleminden çıkan değerli çalışmaları siz okuyucularımızla paylaştık. Umudumuz ve hedefimiz şiddet ve şiddete neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması, bu anlamda sorun yaşayan tüm dünya insanlarına bir nebze de olsa katkı sağlamak, önerilerde bulunmak, yapılması gerekenlerin neler olduğuna değinmek ve toplumsal fayda unsurunu ortaya çıkarmaktır.”

Dünyada Türkiye'de Kadın ve Şiddet

Kolektif

Nobel Akademik Yay.

S.:670

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Sonay Karaman

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