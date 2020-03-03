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Kadını bıçaklayıp, arkadaşını döven zanlı aranıyor

Elazığ'da kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen bir kadını bıçakla yaraladıktan sonra kendi arkadaşını dövüp, olay yerinden kaçtı. Kadına saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 03.03.2020 - 10:26..
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Elazığ Yeni Mahalle'de kimliği belirsiz bir şüpheli, önce Bölge Sokak'ta yürüyen B.A. adlı kadına bıçaklı saldırıda bulundu.

Şüpheli, B.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra başka sokakta karşılaştığı, kendi arkadaşı olduğu öğrenilen M.E.'yi döverek, olay yerinden kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, saldırıya uğrayan B.A. ile M.E.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. B.A.'nın saldırıya uğradığı an, güvenlik kamerasınca kaydedildi.,

Elazığ'da kadını bıçaklayıp arkadaşını döven zanlı aranıyor ViDEO

EŞKALİ BELİRLENDİ

Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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