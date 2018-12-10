Kadını saçlarından sürükleyen Fransız polisi

Görüntüler Fransa'dan.
Başkent Paris'te başlayan olaylar, Lyon'da da etkisini gösterdi; caddeler savaş alanına döndü.
Fransız polisinin saçından tutup yerde sürüklediği kişi ise, Sarı Yelekli bir kadın.
Tek suçu, eylemlerde yer almak.
HER YERDE ŞİDDET
Polis şiddetine maruz kalan kadın, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen eylemcilerden sadece biri.
Fransız polisi, tek yakaladığı tüm eylemcilere aynı şekilde şiddet gösteriyor.
Kadın göstericiyi saçlarından sürükleyen Fransız polisi ViDEO