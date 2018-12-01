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Kadını zorla kaçırmaya çalışan şüpheliler yakalandı

Sivas'ta bir kadına cinsel içerikli mesajlar atıp kaçırmaya çalışan şahısları, polis ekipleri operasyon sonucu yakaladı.

DHA | 01.12.2018 - 19:24..
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Sivas'ın merkezine bağlı Mevlana mahallesinde bir kadına cinsel içerikli mesajlar atıp taciz eden şüpheliler kadını zorla otomobile bindirip götürmeye çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATTILAR

Cinsel içerikli mesajlara maruz kaldığını öne süren kadın durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışmalara başladı. Araştırmalar devam ederken şahısların kadını buluşmak için çağırması üzerine ekipler takibe başladı.

Kadını zorla kaçırmaya çalışan şüpheliler yakalandı

ZORLA KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Otomobil ile gelen şüpheliler kadını buluşma noktasında zorla arabaya bindirmek istedi. Şüpheliler bu sırada otomobili hareket ettirdi. Kadın, ayaklarını yerden kaldırarak bir süre araçla birlikte gitti. Olay yerinde önceden tedbir alan polis ekipleri müdahale ederek aracı durdurdu. Araçtan indirilen şüpheliler, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

Kadını zorla kaçırmaya çalışan şüpheliler yakalandı

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