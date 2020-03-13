Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu Gulshanoy D'nin, çantasını ve parasını zor kullanarak alan şüpheli daha sonra aracıyla kaçtı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Gulshanoy D'nin şikayeti üzerine polis bölgede çalışma başlattı.
Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib D. olduğunu belirledi.
Kadıköy'de kadının çantasını gasbeden sahte polis yakalandı ViDEO
HIRSIZ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli, Fatih'te yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından ''Yağma'' ve ''Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi'' suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.