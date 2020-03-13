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Kadının çantasını gasbeden sahte polis yakalandı

Kadıköy'de Özbekistan uyruklu kadının çantasını ve parasını gasbeden sahte polis tutuklandı.

AA | 13.03.2020 - 11:35..
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Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde kendisini polis olarak tanıttığı Özbekistan uyruklu Gulshanoy D'nin, çantasını ve parasını zor kullanarak alan şüpheli daha sonra aracıyla kaçtı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gulshanoy D'nin şikayeti üzerine polis bölgede çalışma başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Azerbaycan uyruklu Rahib D. olduğunu belirledi.

Kadıköy'de kadının çantasını gasbeden sahte polis yakalandı ViDEO

HIRSIZ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli, Fatih'te yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ''Yağma'' ve ''Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi'' suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kadının çantasını gasbeden sahte polis yakalandı

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