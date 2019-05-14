taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0923
Euro
6.8515
Altın
1298.03
Borsa
86282.54
Gram Altın
254.928

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Ekipler tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobildeki kadının vücuduna sarılı halde 2 kilo 385 gram esrar ele geçirildi.

İHA | 14.05.2019 - 09:18..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi, İncirlik Park Alanında, Doğu illerinden gelen bir otomobilden şüphelenip durdurdu.

OTOMOBİL TEMİZ ÇIKTI, NARKOTİK KÖPEĞİ UYUŞTURUCU TAŞIYAN KADINI BULDU

Polis araçta bulunun Zeynep K. (34) eşi Ramazan K. 5 yaşlarındaki çocuklarını ve Serdar Ş.’yi otomobilden indirip arama yaptı. Yapılan aramada otomobilde suç unsuru bulunamadı. Bunun üzerine hassas burunlu narkotik köpeği getirildi. Köpek yapılan aramada Zeynep K.’ya tepki verdi. Bu tepki üzerine kadın polis Zeynep K.’nın üzerini aradığında vücuduna sarılmış halde 7 pakette 2 kilo 385 gram esrar bulundu. Zeynep K.’nın sardığı esrarların belli olmaması için bol kıyafetler giydiği ve polisin dikkatini çekmemek için ailesiyle birlikte Adana’ya geldikleri anlaşıldı.

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DA MECBUREN ADLİYEYE GİTTİ

Zanlılar sorgulanmak için emniyete getirilirken esrarlara el konuldu.
Bu arada narkotik polisleri yaptıkları diğer operasyonlarda da Ömer K. (29) ile Bilal Ş.’den (19) 97 pakette 220 gram skunk, Behiye K. (56) isimli kadının evinden ise 50 gram bonzai ele geçirdi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Zeynep K.’nın 5 yaşındaki çocuğu da bırakacağı kimse olmadığı için kendisiyle birlikte adliyeye gitti. Kadının oğlunun yüzünü kapatmaya çalışması dikkat çekti.

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

İKİ KADIN ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğini sevk edilen zanlılardan Ramazan K., Ömer K. ve Bilal Ş. tutuklanırken iki kadın adli kontrol şartıyla Serdar Ş. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Adana'da eşinin vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

Özlem Yıldız: 500 TL nafaka alıyorum

72
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

152
Hindistan S-400 alımında geri adım attı

Hindistan S-400 alımında geri adım attı

67
ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

ABD F-35'leri körfezde kullanıyor

38
Almanya'da camilere vergi geliri planlaması

Almanya'da camilere vergi geliri planlaması

77
Selimiye'nin kalbindeki Mimar Sinan çarkıfeleği

Selimiye'nin kalbindeki Mimar Sinan çarkıfeleği

17
Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

Mustafa Yeneroğlu istifasını sundu

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir