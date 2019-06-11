Kadınlar sokak ortasında kavgaya tutuştu

Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşısında bir grup kadın arasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

TEHDİT VE KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

Birbirlerinin üzerine yürüyen kadınlar, tehdit ve küfürler savurdu. Cadde üzerinde bulunan sivil polis ve vatandaşlar araya girerek, kadınları ayırmaya çalıştı. Bağrışmaları ile caddeyi inleten kadınların yakınları da kavgaya karıştı.

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Araya giren erkekler de kadınları ayırmakta güçlük çekti. O anlar kameraya yansıdı.