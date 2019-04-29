Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

Samsun'un, Atakum ilçesi sahil yolunda polis ekipleri bir sapığın cinsel organını kadınlara gösterdiği iddiasıyla harekete geçti.
A.A., isimli şahıs sahilde yürüyüş yapan 6 genç kadına cinsel organını gösterdi. Çevredelerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, kadınlar durmu polise bildirdi.
5 SUÇ KAYDI VAR
İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu için karakola götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.