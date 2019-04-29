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Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

6 kadına cinsel organını gösterdiği için aranan zanlı gözaltına alındı.

DHA | 29.04.2019 - 04:26..
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Samsun'un, Atakum ilçesi sahil yolunda polis ekipleri bir sapığın cinsel organını kadınlara gösterdiği iddiasıyla harekete geçti.

A.A., isimli şahıs sahilde yürüyüş yapan 6 genç kadına cinsel organını gösterdi. Çevredelerin tepki gösterdiği şüpheli, olay yerinden kaçarken, kadınlar durmu polise bildirdi.

5 SUÇ KAYDI VAR

İhbar üzerine harekete geçen Denizevleri Polis Merkezi'ne bağlı bekçiler, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusu için karakola götürülen A.A.'nın 'cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

 


Kadınlara cinsel organını gösteren sapık yakalandı

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