taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6882
Euro
6.4122
Altın
1297.725
Borsa
96978.32
Gram Altın
237.372

Kadınlara fotoğrafla şantaj yapan şahıs tutuklandı

Tanıştıktan sonra gönül ilişkisi kurduğu kadınlardan fotoğraf ve video ile şantaj yaparak para aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şahısın, tutuklandığı bildirildi

İHA | 08.04.2019 - 19:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Kocaeli’de A.Y. adlı kadın, bir süre önce tanıştığı Hüseyin B. adlı şahıs ile gönül ilişkisi yaşamaya başladı. Yaşanan birliktelik sonrasında Hüseyin B., çektiği müstehcen fotoğraf ve videolar ile A.Y.’ye şantaj yaparak zorla para talep etti.

Hüseyin B.’nin tehditlerine dayanamayan A.Y., kendisine bir miktar para verdi. Ancak Hüseyin B.’nin şantajını sürdürdüğünü gören A.Y. Kocaeli emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek şahıstan şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri inceleme başlattı.

Kadınlara fotoğrafla şantaj yapan şahıs tutuklandı

MALTEPE'DE GÖZALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonrasında şantaj yaptığı iddia edilen Hüseyin B.’nin İstanbul Maltepe’de bir panayır alanında olduğu belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen Gasp Büro ekipler, Hüseyin B.’yi Maltepe’de gözaltına alarak Kocaeli’ne getirdi.

19 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Şahsın emniyette yapılan incelemesinde İstanbul’da da birlikte olduğu kadınlara benzer şantajlar yaptığı, aralarında çocuk istismarı, cinsel sarkıntılığın da olduğu 19 ayrı suçtan aranması, hakkında kesinleşmiş 8.5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Hüseyin B., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Kadınlara fotoğrafla şantaj yapan şahıs tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

1376
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

236
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

8
YEREL SEÇİM 2019

YEREL SEÇİM 2019

0
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

186
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri

147
Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki var

449
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir