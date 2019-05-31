Kadınlara Özel Harekata alım müjdesi

Polis Özel Harekat mensubu olmak için imza kampanyası başlatan kadınlara sevindirici haber İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadın özel harekatçı alınacağını duyurdu

Kadınların özel harekata alınmasıyla ilgili bir hazırlık yaptıklarını belirten Soylu, özel harekatta 25 bin polis bulunduğunu, bu sayının şu anda yeterli olduğunu söyledi.

Soylu, "Bu, özel harekata artık bundan sonra almayacağız değil. Bunun emeklisi oluyor. Daha ziyade burada şöyle bir şey düşünüyoruz. İçeriden sınavla özel harekat almak. Benim özel harekat olmak isteyen polis kardeşlerime, polis olmak isteyen aday kardeşlerime tavsiyem şudur: Polisliğe girsinler, polisliği kazansınlar. Çünkü özel harekat bundan sonra alırsak çok kısıtlı sayıda alacağız." dedi.

"LİSE MEZUNU ALACAĞIZ"

Özel harekatın içinde çok büyük bir yelpaze açamayacaklarını dile getiren Soylu, belirli bir sayıda kadın alacaklarını bildirdi.Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Orada özellikle lise mezunu alacak mısınız? Evet, kadın özel harekat lise mezunu alacağız ama orada bir KPSS şartı var. Geçen sefer özel bir kanun çıkartmıştık. Aldığımız özel harekatçıların hiçbirisini KPSS şartına dayandırmamıştık. O döneme ait, dikkat ederseniz, 15 Temmuz'dan sonraki bir şarttı. 15 Temmuz'dan sonra bizim ihtiyacımızı karşılamaya yönelik bir adımdı. Şimdi kadın özel harekatçı alacağız. O kardeşlerimiz de KPSS imtihanlarına girsinler, -puanlarını düşürmek- kadın özel harekatçılar için olabilir. Yani kadın özel harekat için özel bir şey olabilir. Çünkü ben sokakta görüyorum. O kadar çok istiyorlar ki, bu talep beni çok memnun ediyor. Bu başka bir şey, bu aslında bizim gençlerimizin zihninin nasıl olduğunun en temel göstergelerinden bir tanesidir. Ben Doğu ve Güneydoğu'ya gittiğimde Türkiye'nin her yerine gittiğimde 'Ne olmak istiyorsun?' diyorum, Ben İçişleri Bakanıyım. Öğretmen olmasına sevinirim, beyin cerrahı olmasına sevinirim, 'polis olmak istiyorum, asker olmak istiyorum, jandarma olmak istiyorum' dediği andan itibaren başka seviniyorum."





3 BİN KADIN POLİS ALIMI İLANI



Normale döndüklerinde bunun 8 ay olacağına dikkati çeken Soylu, bunun yanında 3 bin kadın polis alımı ve ilanı yapacaklarını belirtti. Soylu, buna ciddi bir başvuru olduğunu aktararak, polis merkezlerinde güven masaları oluşturduklarını, bu masaların başına kadın polislerin geleceğini bildirdi.

Polise güvenin yüksek olduğunu, eksiklik ve aksaklıkları da gidereceklerini belirten Soylu, "Polis de bir insan yani. Aynı iklimde yaşıyoruz. Hata yok mu, var. İçimizde yanlış iş yapanlar var mı? Ben bugün en az 4-5 tanesiyle ilgili karar verdik, yanlış iş yaptıkları için. Buna tahammülümüz olamaz. değerlendirmesini yaptı.

Göreve geldiğinde polis memurlarının mesai saatlerinin 12/12 olduğunu, şimdi bunu 12/24'e döndürdüklerinin altını çizen Soylu, getirmek istedikleri temel noktanın 8/24 olacağını belirtti.



KADINLAR İMZA KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Polis Özel Harekat mensubu olmak isteyen kadınlar, geçtiğimiz aylarda alımlarda kadınlara da kontenjan açılması için imza kampanyası yürütmüştü. Kampanya'ya 41 binden fazla imza toplandı.