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Kadınları gasbeden sahte polisler yakalandı

Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtıp girdikleri evdeki kadınları gasbeden 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 29.06.2019 - 13:41..
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İstanbul Avcılar Gümüşpala Mahallesinde geçtiğimiz cumartesi günü gece 01.45'te meydana gelen olayda, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi, girdikleri evde bulunan kadınları yere yatırdı. Kadınların bağırması üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.

KADINLARI YERDE BAĞLANMIŞ BULDULAR

Dairenin içerisine giren polisler, şüpheliler Murat A. (35), Mustafa C. (36)'yi ve yerde bağlanmış şekilde yatan 3 kadını gördü. Polisin daire girmesiyle birlikte paniğe kapılan saldırganlar,  ellerindeki kurusıkı olduğu anlaşılan tabancaları bırakarak kaçmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Kadınları gasbeden sahte polisler yakalandı

SAHTE POLİS OLDUKLARI ANLAŞILDI

Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin eve kendilerini polis olarak tanıtarak zorla girdikleri, içerideki kadınları bağlayıp yere yatırdıktan sonra cep telefonu ve paralarını gasbettikleri öğrenildi. Şahısların üzerlerinde ve olay yerine gelmek için kullandıkları araçta yapılan aramalarda; polis kelepçesi, polis rozeti, Mustafa B. Adına düzenlenmiş sahte polis kimliği, kurusıkı tabanca, mağdurlara ait olduğu tahmin edilen 2 bin 350 TL ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

Kadınları gasbeden sahte polisler yakalandı

TUTUKLANDILAR

Kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde yaşayan kadınları gasp etmeye çalışan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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