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Kadınların cadde ortasındaki kavgası kamerada

Taksim’de restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın bir anda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce kadınlar cadde ortasında saç saça baş başa kavga etti.

İHA | 17.10.2019 - 08:53..
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İstanbul Taksim Aydede Caddesin’de dün sabah saat 05.00 sıralarında bir restoranda yemek yiyen yabancı uyruklu iki kadın, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce restorandan çıkan kadınlar, cadde ortasında birbirine girdi.

BİRİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Saç saça baş başa kavga eden kadınları, yanlarında bulunan arkadaşları güçlükle ayırdı. Kadınlardan biri sakinleşip olay yerinden ayrılırken, diğeri cadde ortasında sinir krizi geçirdi.

Kadınların cadde ortasındaki kavgası kamerada ViDEO

POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre daha sinir krizi geçiren yabancı uyruklu kadın arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kadınların cadde ortasındaki kavgası kamerada

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